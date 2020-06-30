В Анапе ребенок умер, играя в песке на пляже

В Анапе восьмилетний мальчик умер, играя в песке. Его засыпало в яме. ЧП случилось неподалеку от станицы Благовещенской.
По данным следствия, 30 июня дети играли на пляже, ребенок залез в яму, выкопанную ими накануне. После этого яму по неизвестным причинам засыпало песком. Родители вызволили мальчика и вызвали скорую помощь, но было слишком поздно.
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