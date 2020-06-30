Скончалась вдова прославленного российского тренера Кондрашина

Появились данные о смерти Евгении Кондрашиной, бывшей баскетболистки команды "Динамо", вдовы тренера Владимира Кондрашина. Женщине было 88 лет.
Коллеги по цеху выразили соболезнования близким Кондрашиной. На данный момент информации о времени и месте похорон нет, пишет RT.
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