Жительница Украины пострадала от удара молнии через розетку

Жительница Украины пострадала от удара молнии. ЧП произошло в селе Малые Передремихи.
По данным НСН, заряд прошел через электропроводку и поразил женщину в спину. Гражданку Незалежной в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали.
Жительница Украины пострадала от удара молнии. ЧП произошло в селе Малые Передремихи.
По данным НСН, заряд прошел через электропроводку и поразил женщину в спину. Гражданку Незалежной в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали.
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