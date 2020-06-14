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Происшествия

Знаменитый молодой актер умер при загадочных обстоятельствах

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Скончался знаменитый индийский актер Сушант Сингх Раджпут. Артист не дожил до 35 лет.

По данным СМИ, знаменитость покончила с собой. Стоит отметить, что при жизни у актера не было депрессии или каких-либо серьезных проблем, которые могли бы подтолкнуть его к такому поступку.

Автор: 14 июня 2020, 17:42 Источник: Twitter ✓ Надежный источник

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