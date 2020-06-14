Знаменитый молодой актер умер при загадочных обстоятельствах

Скончался знаменитый индийский актер Сушант Сингх Раджпут. Артист не дожил до 35 лет.
По данным СМИ, знаменитость покончила с собой. Стоит отметить, что при жизни у актера не было депрессии или каких-либо серьезных проблем, которые могли бы подтолкнуть его к такому поступку.
Популярные темы форума
Почему у Путина снизился рейтинг?
а вы будете голосовать?
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Ефремов ДТП
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Джигарханян снова в больнице.
Заголовки публикаций СМИ в инете
Карантин отменили!!!
Не рожайте от жадных