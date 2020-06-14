В петербургском аэропорту Пулково произошло ЧП. Уточняется, что на ВПП столкнулись два самолёта.
По данным телеграм-канала "Mash на мойке", пассажиров пришлось эвакуировать. В результате случившегося никто не пострадал.
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