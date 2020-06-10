В Одессе рухнул жилой дом

В ночь на 10 июня в Одессе произошло частичное обрушение четырехэтажного жилого дома, передает Пятый канал. Оказалось, что в здании была повреждена газовая труба. Сообщается об одной пострадавшей. Спасатели приступили к разбору завалов. Известно, что строение являлось памятником архитектуры.