В Одессе рухнул жилой дом

В ночь на 10 июня в Одессе произошло частичное обрушение четырехэтажного жилого дома, передает Пятый канал. Оказалось, что в здании была повреждена газовая труба. Сообщается об одной пострадавшей. Спасатели приступили к разбору завалов. Известно, что строение являлось памятником архитектуры.
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