В Израиле задержали торговавшую россиянками банду

Правоохранительные органы Израиля задержали восьмерых членов банды, подозреваемых в торговле людьми и отмывании денег, передает Пятый канал. На протяжении нескольких лет злоумышленники заманивали русскоязычных женщин, обещая работу для массажисток. Доверившихся преступникам девушек из России и Украины принуждали заниматься проституцией.
Шайкой работорговцев руководила 50-летняя известная на весь Израиль спортсменка, имя которой в интересах следствия не разглашается. По данным СМИ, отмыванием денег занимался ее супруг.
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