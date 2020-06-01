В Израиле задержали торговавшую россиянками банду

Правоохранительные органы Израиля задержали восьмерых членов банды, подозреваемых в торговле людьми и отмывании денег, передает Пятый канал. На протяжении нескольких лет злоумышленники заманивали русскоязычных женщин, обещая работу для массажисток. Доверившихся преступникам девушек из России и Украины принуждали заниматься проституцией.

Шайкой работорговцев руководила 50-летняя известная на весь Израиль спортсменка, имя которой в интересах следствия не разглашается. По данным СМИ, отмыванием денег занимался ее супруг.