Пьяный россиянин упал и погиб при попытке забраться в квартиру через окно

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель Кемеровской области погиб, упав с большой высоты при попытке забраться в свою квартиру через окно. Все началось с того, что мужчина забыл ключи от дома внутри и захлопнул за собой дверь после ухода.
После этого он решил обратиться за помощью к своим соседям, которые проживают этажом выше. Через окна их квартиры он попытался забраться в свою, но не удержался и сорвался вниз. Местные правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
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