Вдова знаменитого режиссера экстренно госпитализирована после серьезного ДТП

Со вдовой режиссера Юрия Любимова приключились неприятности. Каталин Любимова попала в аварию.
По данным RT, на нее совершил наезд водитель такси. У Любимовой зафиксировано несколько переломов. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.
Со вдовой режиссера Юрия Любимова приключились неприятности. Каталин Любимова попала в аварию.
По данным RT, на нее совершил наезд водитель такси. У Любимовой зафиксировано несколько переломов. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.
Артист сообщил о своем состоянии
Певица молчала много лет
Артист готов снова стать отцом
Всплыли неожиданные подробности
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Лиона-хамелиона
Что вам нравится в мужчинах?
Пандемия это ,что?
Сколько вам лет?
Терешкова ,что сказала????
Здесь есть овны?
Как давно вы на форуме?
Путанила