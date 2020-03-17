Умер основатель группы "Гражданская оборона"

Ушел из жизни один из основателей группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов. По данным URA.ru, его тело было обнаружено в одной из квартир в Северной столице.
Рябинов не дожил и до 60. Стоит отметить, что он сотрудничал с Егором Летовым на протяжении 15 лет. Причина смерти музыканта не раскрывается, пишет НСН.
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