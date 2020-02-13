В московском метро погиб пассажир

Вечером 13 февраля на Люблинско-Дмитровской ветке московского метро случилось ЧП. На станции "Марьина Роща" пассажир упал на рельсы.
Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, передает ТАСС. Личность пассажира и подробности его гибели устанавливаются.
В пресс-службе столичной подземки рассказали, что некоторое время на салатовой ветке поезда следовали с увеличенными интервалами. Позднее движение составов было восстановлено и введено в график.
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