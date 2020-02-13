Двое мужчин устроили погром в петербургском ресторане

Двое пьяных мужчин устроили погром в ресторане на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. Разбушевавшихся клиентов задержали сотрудники Росгвардии.
По данным ИА "Невские новости", двое посетителей устроили скандал работникам ресторана после того, как получили счет. В ходе конфликта они сорвали шторы и разбили стеклянную входную дверь. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.
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