В Подмосковье пенсионер отдал мошеннику миллион рублей

В Московской области правоохранители задержали мужчину, который обманом вынудил пенсионера отдать ему крупную сумму денег. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
Согласно предварительной версии, мошенник связался с пожилым мужчиной и представился сотрудником финансовой организации. Он рассказал, что пенсионеру продали некачественную биологическую добавку и пообещал возместить ущерб.
Однако для быстрой выплаты средств пожилой мужчина должен был перечислить крупную сумму на счет сотрудника банка. Пенсионер не заподозрил подвоха, и перевел злоумышленнику миллион рублей, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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