На заводе "Русский хром" прогремел взрыв: есть пострадавшие

На заводе "Русский хром 1915" в Первоуральске в четверг прогремел взрыв. Трое человек пострадали, сообщает Ura.ru.
Известно, что среди них две женщины и один мужчина. Они получили серьезные ожоги около 80% тела и были госпитализированы. По предварительным данным, взрыв произошел на одной из подстанций цеха из-за короткого замыкания. В настоящее время следователи общаются с очевидцами инцидента и выясняют обстоятельства произошедшего.
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