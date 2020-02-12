В Москве забравшийся на дерево енот устроил переполох

Вечером 11 февраля на востоке Москвы прохожие заметили енота, забравшегося на высокое дерево. Животное не могло самостоятельно спуститься и звало на помощь, передает Пятый канал.
Неравнодушные москвичи испугались за енота и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и спустили животное на землю. Видеозапись случая появилась в Сети.
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