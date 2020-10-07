Под Рязанью раздались взрывы: подробности

7 сентября в Скопинском районе Рязанской области произошел пожар: огонь охватил территорию бывшей воинской части. Местные жители сообщили о серии взрывов.
По предварительным данным, там начали детонировать оставшиеся боеприпасы. Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают спасатели.
Жителей ближайшей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. По данным РИА Новости, там проживали 25 человек. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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