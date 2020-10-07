СМИ: В подъезде московского жилого дома нашли гранату

В российской столице произошел серьезный инцидент. Уточняется, что в подъезде одного из жилых домов нашли гранату.
Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, передает телеканал "360". Не исключено, что обнаруженный предмет является муляжом.
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