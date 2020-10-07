Скончался оперный певец Владислав Пьявко

Сегодня музыкальное сообщество в России было потрясено трагическим известием. По данным телеканала "360", ушел из жизни оперный певец Владислав Пьявко.
Уточняется, что артист не дожил до своего 80-летия. При этом причина смерти Пьявко на данный момент не называется. О дате и месте похорон будет объявлено позже, передает "Экспресс газета".
Популярные темы форума
Помойка
Длинные ногти у девушки это красиво?
Вопрос мужчинам
Как вы относитесь к людям с нетрадиционной ориентацией?
Пулеметчица
я азербайджанец, девушка армянка
Тут обитает конченный маньяк и извращенец
Ненавижу рыжих
Ищу регион где поселиться
Самосожжение.