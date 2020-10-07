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Скончался оперный певец Владислав Пьявко

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Сегодня музыкальное сообщество в России было потрясено трагическим известием. По данным телеканала "360", ушел из жизни оперный певец Владислав Пьявко.

Уточняется, что артист не дожил до своего 80-летия. При этом причина смерти Пьявко на данный момент не называется. О дате и месте похорон будет объявлено позже, передает "Экспресс газета".

Автор: 7 октября 2020, 13:08 Источник: Facebook ✓ Надежный источник

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