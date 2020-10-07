В центре Москвы автобус и грузовик столкнулись с легковыми автомобилями

В центре российской стлицы произошла серьезная авария. Уточняется, что столкнулись автобус, грузовик и несколько легковых машин.
По данным РИА Новости, в результате случившегося есть пострадавшие. Обстоятельства случившегося выясняются, передает Москва 24.
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