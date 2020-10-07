Умерла звезда фильма "Убить Билла 2"

Мировая киноиндустрия потрясена трагическим известием. В СМИ распространяется информация о том, что скончался актер Кларк Миддлтон.
По данным Life, артист не дожил до своего 64-летия. Стоит отметил, что Миддлтон получил наибольшую популярность благодаря съемкам в фильме "Убить Билла 2", а также в сериале "Твин Пикс".
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