Помогут отцу с работой: оставленных в Шереметьево детей поддержали

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в больницу к мальчикам, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево. Глава региона пообщался с детьми и вручил им подарки, передает телеканал "360".
В личном микроблоге Воробьев рассказал, что скоро мальчики пойдут в океанариум. "Настроение (у детей. – Прим. ред.) отличное. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят", – написал губернатор.
Напомним, что в минувшее воскресенье, 26 января, мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двоих сыновей с запиской, в которой рассказал о тяжелом материальном положении. Как уточняет НСН, ранее дети несколько раз оказывались в Центре социальной защиты.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оставление в опасности". "Мужчина умышленно оставил детей одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии", – приводит официальное сообщение RT.
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