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Происшествия

В Москве "заминировали" все станции метро

прочитано 436 раз

Утром 27 января неизвестные "заминировали" все станции московского метро. Специалисты проверяют поступившую информацию. Как передает РИА Новости, эвакуация пассажиров не проводится.

Напомним, что на прошлой неделе в столице прошла волна сообщений о заложенных бомбах. Злоумышленники рассказали о "минировании" всех станций метро, трех вокзалов, двух судов и пяти школ. Ни одно из сообщений не подтвердилось, уточняет "Москва 24".

Автор: 27 января 2020, 11:47

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