Невнимательная пассажирка отдала таксисту 500 евро вместо 500 рублей

Жительница столицы случайно заплатила водителю такси 500 евро вместо 500 рублей. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 26 января, сообщает агентство "Москва".

По предварительной версии, женщина поймала такси возле станции метро "Тверская" и попросила довезти ее до Среднего Кисловского переулка. По приезде пассажирка хотела расплатиться купюрой в 500 рублей, но перепутала банкноты и дала таксисту 500 евро. Водитель принял деньги и уехал, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Потерпевшая написала заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.