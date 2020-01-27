Вылетевший в Москву лайнер подал сигнал тревоги из-за анонимной угрозы

Airbus A330 компании "Аэрофлот", направлявшийся из Хабаровска в Москву, подал сигнал бедствия. Причиной стало анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту.
Как передает агентство "Интерфакс", лайнер возвращается в аэропорт вылета. Согласно последним данным, на борту самолета находятся около 250 человек.
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