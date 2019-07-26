Зарезанная под Москвой на глазах у детей женщина жаловалась на побои перед смертью

Недавно общественность потрясло убийство женщины на детской площадке в Раменском средь бела дня. Выяснилось, что отношения погибшей с мужчиной, который признался в совершении преступления, изначально были тяжелыми.
"Они (погибшая с ребенком – прим. ред) переехали сюда чуть больше месяца назад. Жили до этого недалеко, в других дворах. Она переехала с сестрой. С мужчиной они здесь не жили", – рассказала соседка убитой. Более того, со слов подруги зарезанной девушки, та часто жаловалась на побои от своего молодого человека, пишет телеканал "360". Напомним, что Артем Шустов убил свою бывшую избранницу 25 июля на детской площадке в Раменском.
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