Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Страшный пожар, случившийся на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае, буквально шокировал россиян. В деле продолжают всплывать новые подробности.

Ранее неизвестные детали раскрыл мальчик, который в тот момент находился в лагере. Костя поведал, что возгорание началось приблизительно в половину третьего ночи. Он спал, потом неожиданно проснулся, выглянул в окно и увидел загоревшуюся палатку.

Ребенок подтвердил, что у них стояли обогреватели, и добавил, что на ночь их всегда отключали.

Костя объяснил, что билеты с проживанием в палатке стоили значительно дешевле, чем в корпусах. Именно поэтому его родители сделали выбор в пользу первого варианта.

"Мы покупали билет в палаточный лагерь, там подороже стоили дома", – сказал он.

Также мальчик отметил, что под один купол селили по восемь детей. Как сообщает RT, никто из его соседей по койкам не пострадал.

Напомним, в ночь на 23 июля загорелся палаточный лагерь на базе отдыха "Холдоми". Как писали ранее "Дни.ру", было установлено, что из 26 установленных палаток 20 сгорели. На месте находилось 189 детей, четверо из них погибли.

В управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю по факту пожара возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета.