Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Зеленский захватил Раду Гороскоп Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Среда 24 июля
Лента новостей
14:38
"Прямо тут пристрелю": молодому жиголо угрожали расправой в гостях у Шепелева
14:26
Елена Малышева спасается от слабоумия
14:23
Названа цена за "тело" Зеленского
14:19
На Зеленского набросился гей с вилами
14:11
В Уфе пенсионерка пыталась выйти на улицу через балкон
13:45
"Жуткое было место и время": всплыло фото из бурной молодости Пьехи
13:45
Жгут костры ночью: разбившие лагерь бомжи терроризируют жителей Подмосковья
13:20
Под Москвой поймали серийного похитителя икон
12:54
Свалка в законе: кому выгодны мусорные проблемы
12:52
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)
12:43
Metallica получила ответ от гитариста группы "Кино" после шокирующего выступления
12:37
Жители Ленинградской области украли 8 тонн дизельного топлива
12:36
В Сколково представили проект "Цифровой транспорт"
12:27
Оголтелая пропаганда: скандалисту Джонсону припомнили плевки в Россию
12:24
Люди сходят с ума из-за удивительной оптической иллюзии
12:16
Невестка Пугачевой сняла Преснякова за необычным занятием (видео)
12:12
Дочь Николаева показала удивительные способности
11:58
"Ребенок болен": актриса Гусева призналась в своем страхе
11:48
Как России выстоять в информационной войне
11:42
Народ жаждет нажиться на новой беременности Кейт Миддлтон
11:37
Кумира молодежи приговорили к 55 годам тюрьмы за жестокое убийство
11:02
Мертвого Кобзона с того света втянули в скандал
11:02
Последние подробности о состоянии госпитализированной Чуриковой
10:36
Винокур рассказала о разводе и беременности
10:28
Главе МВД Латвии крепко досталось за любовь к Лепсу
10:28
Новинка от Unilever: традиции Азии в новом чае Saito
10:05
Голая Чехова оказалась в лесу с двумя мускулистыми жеребцами
10:00
Володин потребовал публичных извинений от руководства Грузии
09:41
Зеленский ударил в спину ранимого Лукашенко
09:10
Покойная Юлия Началова попала в новый скандал из-за своей "сестрички"
09:10
Что интересного ждет участников арт-ярмарки Happy Market
09:00
Володин оценил выборы в Верховную раду Украины
08:27
Выпившая Пугачева похабно высказалась на публику
08:19
Подбросившим Путину муляж бомбы грозят серьезные последствия
08:16
Съел рак: в Москве похоронили звезду "Пусть говорят"
08:01
Володин подчеркнул важность межпарламентского диалога
06:27
"Богиня!" – Нюша без бюстгальтера взволновала россиян
06:25
Запад поставил жесткие условия наплевавшему на Россию Лукашенко
04:31
"Клоуны!": Яббаров устроил показательное выступление на "Доме-2"
02:14
Мама Леди Гаги раскрыла правду о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк
00:03
"Вульгарно!": Каменских облаяли за соблазнительный снимок
21:59
Уже не смешно: родных уговаривают срочно госпитализировать Бузову
21:53
Знаменитый музыкант скончался в возрасте 81 года
21:45
"Свежак и бодряк": народ пришел в восторг от Джанабаевой без макияжа
21:36
Развратник, лентяй и лжец: какими скандалами прославился Борис Джонсон
21:24
Чехова внезапно высказалась об усыновлении
21:19
"Переполняет нежность": Каменских с мужем ответили на грязные слухи
21:10
Доронину обокрали в Москве
21:02
"Статусность и серьезность": роскошный дом Стаса Михайлова разобрали по кирпичикам
20:34
"Не надо со мной шутить": Пригожин нанес Валерии ответный удар
20:23
"Я девушка!" – дочь прилюдно отчитала бестолкового Галкина
20:17
"Народ устал": агрессивный Порошенко опозорился на весь мир
20:02
Двое погибших: на Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
19:43
"Мы просто расслабились": счастливая Хилькевич бросила детей
19:33
Названы самые популярные песни у россиян
19:21
"Крыша поехала": сестры Рапунцель из шоу "Дом-2" довели мать
18:58
"Скукота": запевшей Бледанс заткнули рот
18:53
В Ижевске водитель сбил ребенка на велосипеде
18:52
"Обмельчали мужчины": попутчики в поезде проигнорировали мольбы Кожевниковой
18:29
Умер известный российский боксер
18:13
Билан грязно выругался во время нервного срыва
17:57
"Я пью кровь": Успенская поразила неожиданным признанием
17:24
Ребенок поплатился за встречу с Роналду (видео)
17:17
Раскрыт тайный план Зеленского
17:12
Один человек пострадал: под Петербургом мужчина устроил стрельбу
17:11
Сенаторы упростили декларирование для сельских депутатов
17:08
Рассуждающая о русских Чехова попала впросак
16:49
Подругу парализовало после предательского удара Алибасова
16:33
Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании
16:24
У королевы красоты нагло отобрали титул
16:14
Лишившийся важной вещи Топалов обратился к похитителям
16:10
"Распускал руки": журналисты возмущены поведением оппозиционера Гудкова
16:02
Дочь Полины Гагариной рассказала о мучениях
15:59
Пальмовое масло лишают налоговых льгот
15:52
Счастливая Собчак обнародовала интимное видео с Богомоловым
15:48
Украину жестоко унизили в Совете Европы
15:45
Летевший в Москву самолет "Аэрофлота" подал сигнал бедствия
15:25
Пытающуюся скрыться Меган Маркл поставили на место
15:25
Лапша быстрого приготовления стала любимой пищей москвичей
15:23
Звезда фильмов о Джеймсе Бонде скончалась в возрасте 92 лет
15:19
Мокрые полуголые мужики атаковали рыжего из "Иванушек"
15:15
"В светлый путь, Катюша!": Солнцев вручил жену-старушку другому мужчине
14:58
В аэропорту Шереметьево замечены викинги
14:55
В России начались июльские снегопады
14:48
Госдума защитила жилье граждан от мошенничества
14:45
Рассекречены данные об американских спутниках-шпионах
14:43
Водонаева рассказала о последствиях жестокой травли
14:39
"Заплывший и обрюзглый": сына Сябитовой разнесли за внешний вид
14:22
Цымбалюк-Романовская назвала причину расставания с Шаляпиным
14:21
Сделано объявление о провале Лукашенко после трудного разговора с Путиным
14:14
Медведев разнес хабаровского губернатора после пожара в лагере
14:12
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 июля 2019 года
13:42
Названа реальная зарплата большинства россиян
13:41
Осмелевшему Зеленскому предсказали печальную участь
13:33
"Все трясется": Ротару без лифчика шокировала зрителей
13:18
"А как же муж?": Кравец сняли во время нежностей с белокурым атлетом
13:01
"Паноптикум!": клоуны и лицедеи побили Порошенко
12:25
Голая Надежда Бабкина в ванне "взорвала" Сеть
12:20
Под Москвой найден мертвым пропавший грибник
12:15
Пищевым отходам нашли неожиданное применение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 июля 2019 года
Новые данные о состоянии переломанной Чуриковой
Малолетний сын расплакался от неожиданного поступка Лазарева
Нервный Порошенко закатил истерику после провала на выборах
5 главных предметов гардероба: учимся у итальянок
В Майами прошла неделя пляжной моды
Происшествия

Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Фото: МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
Страшный пожар, случившийся на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае, буквально шокировал россиян. В деле продолжают всплывать новые подробности. 
прочитано 900 раз

Ранее неизвестные детали раскрыл мальчик, который в тот момент находился в лагере. Костя поведал, что возгорание началось приблизительно в половину третьего ночи. Он спал, потом неожиданно проснулся, выглянул в окно и увидел загоревшуюся палатку.

ПО ТЕМЕ

"Мама, мы горим": страшные рассказы очевидцев пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Медведев разнес хабаровского губернатора после пожара в лагере

Ребенок подтвердил, что у них стояли обогреватели, и добавил, что на ночь их всегда отключали. 

Костя объяснил, что билеты с проживанием в палатке стоили значительно дешевле, чем в корпусах. Именно поэтому его родители сделали выбор в пользу первого варианта.

"Мы покупали билет в палаточный лагерь, там подороже стоили дома", – сказал он.

Также мальчик отметил, что под один купол селили по восемь детей. Как сообщает RT, никто из его соседей по койкам не пострадал.

Напомним, в ночь на 23 июля загорелся палаточный лагерь на базе отдыха "Холдоми". Как писали ранее "Дни.ру", было установлено, что из 26 установленных палаток 20 сгорели. На месте находилось 189 детей, четверо из них погибли.

В управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю по факту пожара возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета. 

Автор: 24 июля 2019, 13:29

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Развратник, лентяй и лжец: какими скандалами прославился Борис Джонсон
"Народ устал": агрессивный Порошенко опозорился на весь мир
Раскрыт тайный план Зеленского
Украину жестоко унизили в Совете Европы

Шоу-бизнес

"Прямо тут пристрелю": молодому жиголо угрожали расправой в гостях у Шепелева
Елена Малышева спасается от слабоумия
"Жуткое было место и время": всплыло фото из бурной молодости Пьехи
"Сама в шоке!" Катамадзе объяснилась за отказ от концертов в России

Проишествия

"Мама, мы горим": страшные рассказы очевидцев пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Пассажиров метро избила вооруженная толпа (видео)
Наставила рога: убийцу 23-летней стюардессы пожалели
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Шоу-бизнес

Выпившая Пугачева похабно высказалась на публику

Примадонна отпустила двусмысленную шутку
Политика

Черная неблагодарность: Лукашенко возмутил хамством в адрес Путина

Батька перешел черту
Регионы

Подбросившим Путину муляж бомбы грозят серьезные последствия

Злоумышленники предстанут перед судом
Шоу-бизнес

Счастливая Собчак обнародовала интимное видео с Богомоловым

Телеведущая и режиссер обменялись нежностями

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт

Фоторепортажи

У королевы красоты нагло отобрали титул
В Майами прошла неделя пляжной моды
Выборы на Украине: партия Зеленского оставила соперников с носом
Постаревшая Варум пришла к эффектному Агутину

Спорт

Тутберидзе сбежала из страны ради семьи
Ибрагимович раздробил череп сопернику (видео)
Российские спортсменки совершили невероятное на чемпионате мира
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

"Какой позор!": откровение о проблемах Крымского моста взбудоражило народ
Как преодолеть мусорный кризис в Поморье
Провокаторы пытаются разжечь пламя конфликта в Шиесе
Володин осмотрел строящийся аэропорт "Гагарин"

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru