"Мама, мы горим": страшные рассказы очевидцев пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Вожатые палаточного лагеря "Холдоми" с ужасом вспоминают случившееся. Они прыгали прямо в пылающие палатки ради подопечных.

Одна из вожатых Елена (имена участников событий изменены. – Прим. ред.) рассказала, что проснулась от детских криков и успела эвакуировать свою группу. Другие ее коллеги брали детей на руки и бежали с ними в медпункт.

Воспитатели бросались прямо в пылающие палатки ради маленьких подопечных, передает Telegram-канал Mash. "Дети бегут тебе навстречу и просят о помощи. Обнаженные, босиком, с огромными ранами с головы до ног. Просят взять на ручки, а мы понимаем, что им будет еще больнее", – поделилась страшными подробностями трагедии девушка.

Елена считает, что причиной жуткого пожара могли стать заряжавшиеся телефоны и дезодоранты. Сейчас воспитатели в шоке, с ними работают психологи.

Поделились подробностями случившегося и родители одной из пострадавших девочек. Сейчас она находится в больнице. Ребенок в сознании и чувствует себя хорошо. По их словам, дочь проснулась от жжения в локте, разбудила других детей и успела спастись. "Мама, мы горим. У нас пожар, меня увозят в больницу", – рассказала девочка родным, когда случилась беда.

Еще один вожатый, Сергей, вспомнил: его разбудили среди ночи, и он сразу бросился спасать детей. Парень увел их на спортплощадку, а по пути встретил своих подопечных в ожогах – позже они скончались на руках у врачей.

24 июля в Хабаровском крае объявят трехдневный траур по погибшим в результате пожара в палаточном лагере, передает РИА Новости. Их число увеличилось до четырех человек. Еще шестеро госпитализированы. По одной из версий, трагедия случилась из-за неисправности обогревателя. Губернатор края Сергей Фургал заявил, что палаточный городок был нелегальным.

Напомним, пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел 22 июля. В момент происшествия там находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Из 26 палаток полностью сгорели 20.