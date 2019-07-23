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Общество

Медведев разнес хабаровского губернатора после пожара в лагере

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
Дмитрий Медведев удивлен неведением губернатора Хабаровского края – Сергей Фургал якобы не знал о существовании детского лагеря "Холдоми". Если это действительно так – значит, власти региона не справляются с обязанностями, заявил премьер-министр.
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В палаточном лагере грубо нарушались требования безопасности, уверен Дмитрий Медведев. Премьер-министр жестко раскритиковал заявление губернатора Хабаровского края.

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"Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал – значит, они плохо исполняют свои обязанности. А если знали – почему разрешили?" – приводит РИА Новости слова Медведева, сказанные на совещании с вице-премьерами.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что властям не было известно о существовании детского лагеря. "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", – сказал журналистам глава региона.

Заявление, которое раскритиковал Дмитрий Медведев, опровергают как сотрудники лагеря и родители, так и представители администрации. Детей в палатках в "Холдоми" размещают второе лето подряд.

Работники лагеря утверждают, что директор тщательно следит за всеми нормами и правилами. Его ребенок находился в палатке, соседней с той, в которой началось возгорание.

Удивление Дмитрия Медведева тем более понятно, что данные о проверках доступны в Сети. В Instagram курорта размещена прошлогодняя фотография, запечатлевшая визит в лагерь 30 июля 2018 года начальника УМВД по Хабаровскому краю, полковника Дмитрия Ильичева. А 11 июля 2019-го там были с проверкой представители регионального МЧС.

По последним данным, число жертв пожара в лагере в Хабаровском крае выросло до трех. Впавшие в кому 11-летний мальчик и две девочки 12-13 лет получили ожоги почти 100% тела. Девочки скончались, мальчик остается в реанимации. 

Автор: 23 июля 2019, 14:14
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