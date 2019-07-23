Медведев разнес хабаровского губернатора после пожара в лагере

В палаточном лагере грубо нарушались требования безопасности, уверен Дмитрий Медведев. Премьер-министр жестко раскритиковал заявление губернатора Хабаровского края.
"Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал – значит, они плохо исполняют свои обязанности. А если знали – почему разрешили?" – приводит РИА Новости слова Медведева, сказанные на совещании с вице-премьерами.
Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что властям не было известно о существовании детского лагеря. "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", – сказал журналистам глава региона.
Заявление, которое раскритиковал Дмитрий Медведев, опровергают как сотрудники лагеря и родители, так и представители администрации. Детей в палатках в "Холдоми" размещают второе лето подряд.
Работники лагеря утверждают, что директор тщательно следит за всеми нормами и правилами. Его ребенок находился в палатке, соседней с той, в которой началось возгорание.
Удивление Дмитрия Медведева тем более понятно, что данные о проверках доступны в Сети. В Instagram курорта размещена прошлогодняя фотография, запечатлевшая визит в лагерь 30 июля 2018 года начальника УМВД по Хабаровскому краю, полковника Дмитрия Ильичева. А 11 июля 2019-го там были с проверкой представители регионального МЧС.
По последним данным, число жертв пожара в лагере в Хабаровском крае выросло до трех. Впавшие в кому 11-летний мальчик и две девочки 12-13 лет получили ожоги почти 100% тела. Девочки скончались, мальчик остается в реанимации.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Великая сила Любовь!
Муж стал импотентом
Я хороший будущий муж
Как перестать жрать
Как найти правильного спутника жизни?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Обманываю его
Найти мужа на сайте знакомств
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
У бога есть враги?
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Внешность ухудшается после родов
Висит кожа после похудения
девственник в 27
Моя подружка стала любовницей шефа.
Шлифану пилотку
Он меня не хочет
Хочу завести лысого кота
Повышенное давление
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Сводная сестра
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Престижные мужчины или солидные
Совместимость Льва и Близнеца
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу
Заголовок темы-опрос