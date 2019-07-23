Что известно о пожаре в палаточном лагере с детьми под Хабаровском

ЧП произошло на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе.. "По прибытии первых подразделений установлено, что всего было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали... один ребенок погиб", – цитирует осведомленного источника RT.
Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По данным телеканала "360", на территорию горнолыжного комплекса прибыли психологи МЧС России и РСЧС. Они оказывают помощь и поддержку детям, находившимся в лагере, а также их родителям. Кроме того, проводится осмотр детей, после чего будет принято решение об их возможной эвакуации.
Примечательно, что проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря на территории базы отдыха "Холдоми", пишет Life. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", – приводит слова Чиновника Москва 24.
Фугал распорядился проверить работу комиссии, изучавшей базу отдыха, и изъять все протоколы. Председатель КЧС Анатолий Литвинчук на заседании призвал закрыть все палаточные лагеря, которые сейчас действуют на территории края, сообщает РИА ФАН.
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