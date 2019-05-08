В Ростове-на-Дону экстренно отменили рейс SSJ

В Ростове-на-Дону отменен вылет Sukhoy SuperJet-100 в Москву после обнаружения неисправности лайнера. Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на РИА Новости.

Номер рейса и авиакомпания не уточняется. Но по словам собеседника агентства, пассажиров отмененного рейса уже отправили в Москву другими самолетами. Повышенное внимание к лайнерам Sukhoy SuperJet-100 приковано после авиакатастрофы SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево. В ней погиб 41 человек, напоминает URA.ru.



