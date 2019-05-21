"Вряд ли переживет": Зеленский толкает Украину к гибели

Владимир Зеленский, за которого украинцы массового проголосовали для демонстрации своего несогласия с Петром Порошенко, шаг за шагом повторяет бесславный путь предшественника, считают эксперты. Подобный подход может оказаться катастрофичным не только для политической карьеры бывшего шоумена, но и для судьбы всей Украины.

Очарованный образом главного героя сериала "Слуга народа" Василия Голобородько в исполнении Владимира Зеленского украинский избиратель возлагал на шоумена огромные надежды. Он, были уверены граждане Незалежной, сможет найти общий язык с Россией, прекратит бессмысленное кровопролитие в Донбассе, повысит уровень жизни в стране и остановит стремительный рост цен, усугубляющийся не менее скоростным падением уровня зарплат.

Первые разочаровавшиеся стали появляться уже после речи нового президента Украины во время инаугурации. Впрочем, нашлись и те, кто попал под обаяние бывшего актера и его выступление воспринял с восторгом, закрыв глаза на "сомнительные" моменты. Однако когда дело дошло до встреч с иностранными делегациями и первых программных заявлений, экспертам пришлось констатировать: кресло президента занял Порошенко №2.

"Зеленский, как я и думал, оказался новым "порошенковцем". Его обращение к США по поводу антироссийских санкций – лишь последний штрих к портрету. Можно не сомневаться, что начнется та же история с походами в Европу, жалобами в Вашингтоне, обещаниями хорошей жизни и ежегодными заверениями, что вот-вот Крым и Донбасс вернутся в состав Украины", – цитирует RT депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

Как я и говорил. Зеленский-это Порошенко только помоложе и похудее. https://t.co/DzEVCdSu0P — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 20 мая 2019 г.

Глава Крыма Сергей Аксенов также нашел поразительное сходство в подходе двух политиков. Это, по его мнению, для самой Украины ничем хорошим не закончится. "Похоже, новый президент Украины решил последовать совету своего предшественника, который рекомендовал ему "продолжить политику Порошенко". Но тогда Зеленский и закончит как Порошенко. А Украина вряд ли переживет Порошенко-2", – на своей странице в Facebook написал Аксенов.

Специалистов Владимир Зеленский своими воинственными заявлениями откровенно удивил. По их мнению, никакой необходимости настолько явно обозначать антироссийский курс у нового президента не было. "Не этого ждали граждане Украины, и именно против этого они голосовали на президентских выборах. Непонятно, зачем Зеленский решил испортить себе имидж, не успев пройти инаугурацию", – отметил политолог и экономист Александр Дудчак.