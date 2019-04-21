Подробности жутких взрывов на Шри-Ланке

Утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Согласно последним данным, число погибших в результате атак террористов достигло 185 человек.

Первые шесть взрывов на Шри-Ланке произошли утром во время празднования Пасхи в трех отелях и трех церквях страны, передает "Коммерсантъ". Согласно последним данным, число погибших достигло 185 человек. Свыше 300 человек пострадали.

Также сообщается, что среди жертв терактов по меньшей мере 35 человек – иностранцы. Министерство иностранных дел России выясняет, пострадали ли наши соотечественники.

Однако на этом атаки террористов не закончились. Позже в отеле города Дехивала-Маунт-Лавиния и городе Коломбо прогремели еще два взрыва. Информация о погибших и пострадавших в результате второй волны терактов устанавливается.

При этом ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за эти циничные атаки. Народная молва уже приписала взрывы приверженцам радикального ислама, однако никаких подтверждений этим обвинениям пока не последовало. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе призвал воздержаться от распространения недостоверной информации и информационных спекуляций на трагедии.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Шри-Ланки Майтрипале Сирисене. Известно, что в стране были повышены меры безопасности. Так, все покидающие Шри-Ланку туристы обязаны пройти досмотр в аэропорту Коломбо. Спецслужбы приведены в повышенную готовность.