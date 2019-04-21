"Какой ад!": новость о жуткой смерти добила Собчак

Телеведущая отреагировала на известие о взрывах на Шри-Ланке. Пост появился на канале Ксении Собчак в Telegram.

Страшная новость шокировала журналистку. Она назвала случившееся на острове "адом". "Какой ад на Шри-Ланке, бедные люди", – написала Ксения Собчак.

Напомним, что во время празднования Пасхи в столице Коломбо и других городах страны прогремели шесть взрывов – три в церквях и три в отелях. По предварительным данным, 160 человек погибли, 360 пострадали. Ни одна из экстремистских группировок пока не назвала себя ответственной за произошедшее.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал экстренное заседание совета безопасности в связи с трагедией. Государственный деятель осудил действия преступников и призвал жителей страны сохранить "единство и силу" и не распространять ложные слухи. Многие граждане уже опубликовали вдохновляющие посты в социальных сетях, в которых призвали всех сплотиться независимо от веры.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что граждане России не пострадали в результате взрывов. "На эту минуту среди погибших и пострадавших нет российских граждан, но посольство продолжает проверять эту информацию", – приводит ее слова агентство ТАСС. Дипломат также попросила российских туристов следить за информацией, которую публикует посольство в социальных сетях.