"Какой ад!": новость о жуткой смерти добила Собчак
Страшная новость шокировала журналистку. Она назвала случившееся на острове "адом". "Какой ад на Шри-Ланке, бедные люди", – написала Ксения Собчак.
Напомним, что во время празднования Пасхи в столице Коломбо и других городах страны прогремели шесть взрывов – три в церквях и три в отелях. По предварительным данным, 160 человек погибли, 360 пострадали. Ни одна из экстремистских группировок пока не назвала себя ответственной за произошедшее.
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал экстренное заседание совета безопасности в связи с трагедией. Государственный деятель осудил действия преступников и призвал жителей страны сохранить "единство и силу" и не распространять ложные слухи. Многие граждане уже опубликовали вдохновляющие посты в социальных сетях, в которых призвали всех сплотиться независимо от веры.
Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что граждане России не пострадали в результате взрывов. "На эту минуту среди погибших и пострадавших нет российских граждан, но посольство продолжает проверять эту информацию", – приводит ее слова агентство ТАСС. Дипломат также попросила российских туристов следить за информацией, которую публикует посольство в социальных сетях.
Андрей Малахов сцепился с наследником звезды
"Золотой голос России" был замечен в компании модели
Она выступила с композицией покойной певицы на шоу "Голос"
Платону недавно исполнилось шесть лет
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Религия - наркотик для рабов.
Может ли мужчина ударить
Сплю с несовершеннолетней
Разница должна быть не меньше 7 лет
Отшила лучшего друга
Алкаши
хочу вежлевого мужа,где взять?
Лабода вам нравится?
почти не возможно найти работу!
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Павел Воля
Высоцкий
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Нотр-Дам
Как встретить любовь сидя дома?
Замужество - больная тема
Комплексует что нет машины
Ефремов
Кто был доктор Айболит по национальности?
Как удержать мужчину?
Телец и близнец -брак получается или нет?
Секс