160 погибших: террористы устроили серию взрывов на Пасху

Во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке террористы устроили серию взрывов в церквях и отелях страны. Согласно последним данным, 160 человек погибли, более 360 – пострадали. Атаке подверглись три отеля и одна церковь в столице страны Коломбо, а также две церкви в пригороде Негомбо. Н одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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