Арест Ассанжа в Лондоне сняли на видео

В Сети опубликовано видео, на котором сотрудники полиции Великобритании тащат основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в служебный фургон. Активист выражает протест и заявляет о необходимости сопротивляться, передает НСН.
Напомним, Джулиан Ассанж на протяжении нескольких лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В США ему грозит длительное тюремное заключение или смертная казнь.
Примадонна пытается спастись от позора
Телеведущая пришла на популярное шоу
Женщина пытается жить в тяжелых условиях
Она осмелилась высказать свое мнение
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Лена Миро-скандальный уродец.
Я однолюб, никого больше не полюблю
Мне очень скучно!
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Если женщина повышает голос на мужчину
<цензура>
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
что нравиться девушкам
Два кило картошки
Секс
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Прервать беременность
Межрасовый брак
ВСД как приговор или хождение по мукам
Началова, Булдаков, Децл ...
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Секс во время беременности
ЖМЖ
Яичная диета
Грудное вскармливание