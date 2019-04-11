Арест Ассанжа в Лондоне сняли на видео

В Сети опубликовано видео, на котором сотрудники полиции Великобритании тащат основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в служебный фургон. Активист выражает протест и заявляет о необходимости сопротивляться, передает НСН.

Напомним, Джулиан Ассанж на протяжении нескольких лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В США ему грозит длительное тюремное заключение или смертная казнь.