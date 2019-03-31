Отрезала сыну ухо: жуткие подробности нападения матери на собственного ребенка
Страшное нападение произошло на участке одного из частных домов в Зеленограде. Днем 27 марта ребенок пришел домой со школы и признался матери, что без спросу взял из кошелька, лежащего в туалетной комнате, 500 рублей.
В ответ на это женщина избила мальчика поводок для собак с металлическим карабином на конце, затем – скакалкой. После этого она заставила ребенка раздеться, вытащила его на улицу и строительным ножом отрезала часть мочки уха.
Мальчику удалось самостоятельно остановить кровотечение. Кроме того, он попытался скрыть следы экзекуции, однако учителя в школе заметили неладное и обратились в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов ребенок рассказал о произошедшем и также признался, что не в первый раз страдает от вспыльчивой матери.
Женщину задержали, а ее сына отправили в центр поддержки семьи и детства, передает "Московский комсомолец". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Однако выяснилось, что женщина фигурирует в другом деле. Еще мае 2018 года рыбаки выловили из Оки труп мужчины со связанными руками и ногами и отрезанными пальцами. Погибшим оказался муж подозреваемой.
Выяснилось, что мужчина попался на измене. В ходе семейного скандала средний сын нерадивой матери ударом молотка по голове убил отца. Семья решила избавиться от тела. Женщина отрезала мертвому супругу пальцы и выбросила их в выгребную яму, чтобы тело было невозможно опознать по отпечаткам пальцев. Тело же решили выбросить в реку.
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