В Москве фельдшер скорой обокрала девушку, к которой приехала на вызов. Та была без сознания.
Сообщается, что 27-летней девушке стало плохо стало плохо и она упала в обморок. Приехавшая на вызов медик украла iPhone и 25 тысяч рублей пациентки. Очнувшаяся девушка обратилась в полицию, передает Telegram-канал Mash.
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