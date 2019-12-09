Россиянин украл 85 тысяч рублей, чтобы оплатить кредит

Житель Кемеровской области во время застолья украл у знакомого мобильный телефон и банковскую карту, чтобы расплатиться за кредит. Мужчина пришел в гости к потерпевшему, чтобы узнать про работу вахтовым методом, сообщает портал Vse42.ru.
В полиции сообщили, что общая сумма ущерба составила 85 тысяч рублей. Подозреваемый вскоре был задержан: им оказался ранее судимый 30-летний мужчина. Он перевел на свой счет 70 тысяч рублей, а остальные деньги потратил. В отношении вора было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
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