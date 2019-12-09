Извержение вулкана унесло жизни пятерых людей в Новой Зеландии

Не менее пяти человек погибли в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд. Вся его территория покрылась пеплом, передает ТВ Центр.
Известно, что 18 человек, эвакуированных с острова, получили различные травмы. Некоторым из них потребовалась госпитализация. По предварительным данным, на Уайт-Айленде могут оставаться еще до 27 человек. Для их спасения к острову были отправлены 11 вертолетов.
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