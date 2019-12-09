Гинеколога посадили в тюрьму за тайную съемку пациенток

В английском городе Редхилл предприимчивый врач-гинеколог установил в свои очки скрытую камеру. Во время осмотра он вел съемку.
Женщины и не подозревали, что невольно участвовали в создании видео для извращенцев. Когда это стало известным, доктор отправился на скамью подсудимых. Его приговорили к 14 месяцам тюремного заключения, сообщает телеканал "360".
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