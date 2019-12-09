В Шереметьево приземлился Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием

В аэропорту Шереметьево приземлился самолет Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием. Уточняется, что он выполнял рейс Челябинск — Москва.
По данным телеканала "360", при снижении экипаж лайнера проинформировал о неисправности бортового оборудования. В результате посадки никто не пострадал. Причины неполадок выясняются.
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