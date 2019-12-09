Умерла звезда фильма "Кинг-Конг"

Умер режиссер и актер из США Рене Обержонуа. Он стал известен благодаря съемкам в фильме "Кинг-Конг" и телесериале "Звездный путь".
По данным RT, Обержонуа ушел из жизни в возрасте 79 лет. "Мы с сожалением подтверждаем, что Рене скончался сегодня, в воскресенье, 8 декабря", – приводит цитату из твиттер-аккаунта актера телеканал "360".
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