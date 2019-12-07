В Москве пьяный стритрейсер насмерть сбил трех человек

В Москве 23-летний стритрейсер насмерть сбил трех человек. Свой автомобиль он назвал "спящим демоном".
Уточняется, что на Локомотивном проезде Mazda Xedos на полном ходу влетела в пешеходов. Двое погибли сразу, третий – в больнице. Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян. Стритрейсер, которого часто задерживали за превышение скорости, хвастался своей любимой машиной. Утром парень развозил компанию по домам после очередной вечеринки. Сейчас с ним работают следователи, передает телеграм-канал Mash.
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