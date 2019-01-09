"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком

В Сети появился ролик, снятый горе-матерью. На нем 27-летняя жительница столицы, используя крайне оскорбительные выражения, ругает своего малыша.

Стало известно, что ребенок содержится в условиях полной антисанитарии. По некоторым данным, несчастный малыш более суток находился в манеже без постельного белья. На кадрах он сидит в ванной, а женщина орет на него. "Ты животное, скотина, не нажрешься никак, в детский дом в понедельник поедешь, ты животное, ты не человек", – цитрует женщину РЕН ТВ. Кроме того, на опубликованных в Сети снимках на теле малыша видны кровоподтеки. Сообщается, что у москвички двое детей.