Сбежавшие из России из-за долгов супруги найдены мертвыми в Камбодже

Вечером 4 января в съемной квартире в городе Сиануквиль были обнаружены тела 53-летнего мужчины и 58-летней женщины. Погибшими оказались муж и жена из Санкт-Петербурга. Личности были установлены благодаря документам, передает телеканал "360".

Согласно официальной версии, смерть россиян наступила в результате сердечного приступа. Отмечается, что специальные медицинские анализы, которые бы могли выявить возможный криминальный след произошедшего, вряд ли будут проведены без требования родных.

При этом родственники погибших пока не обращались в консульство России за их телами, передает РИА ФАН. Известно, что супруги стали испытывать серьезные финансовые проблемы несколько лет назад. Им стало нечем выплачивать ипотеку, а от коллекторов стали поступать угрозы. В итоге в марте 2018 года муж и жена купили билеты в один конец в Камбоджу.