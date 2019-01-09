Корейские школьники избили рабочих из России

Трем учащимся старших классов одного из образовательных учреждений города Танджин в Южной Корее предъявлено обвинение в избиении двух рабочих из России, передает телеканал "360". Инцидент произошел еще утром 1 января.
Россияне подошли к группе подростков, чтобы узнать дорогу. В ответ молодые люди набросились на них с кулаками. Нападавшие утверждают, что россияне приставали к их подруге. Во время инцидента школьники были пьяны.
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