Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя
Злоумышленник проник в чужой дом и стал лизать дверной звонок. После этого мужчина попал во двор и стал передвигать вещи. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Действия преступника смутили хозяина дома и полицейских. Позже правоохранителям удалось установить личность подозреваемого, передает РЕН ТВ. Им оказался 33-летний местный житель Роберто Арройо. Мужчине могут предъявить обвинения в краже.
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