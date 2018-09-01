Упал в реку и загорелся: Подробности аварии самолета в Сочи

В ночь на 1 сентября самолет Boeing 737 авиакомпании Utair со 164 пассажирами и шестью членами экипажа на борту во время посадки в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Стали известные новые подробности произошедшего.

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