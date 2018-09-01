"Мы разбились": В Сочи самолет попал в смертельную аварию (видео)

В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи случилась трагедия. При посадке пассажирский Boeing авиакомпании UTair столкнулся с бруствером, лишился крыла и загорелся.
В результате происшествия пострадали 18 пассажиров самолета. "Госпитализировано шесть человек, в том числе двое детей", – рассказали в Министерстве здравоохранения. Сотрудник аэропорта скончался от сердечного приступа во время ЧП, передает Telegram-канал 112. В Сети опубликован неполный список госпитализированных:
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