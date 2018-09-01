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"Мы разбились": В Сочи самолет попал в смертельную аварию (видео)

Продолжение: Упал в реку и загорелся: Подробности аварии самолета в Сочи
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В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи случилась трагедия. При посадке пассажирский Boeing авиакомпании UTair столкнулся с бруствером, лишился крыла и загорелся.

В результате происшествия пострадали 18 пассажиров самолета. "Госпитализировано шесть человек, в том числе двое детей", – рассказали в Министерстве здравоохранения. Сотрудник аэропорта скончался от сердечного приступа во время ЧП, передает Telegram-канал 112. В Сети опубликован неполный список госпитализированных:

  1. Лидия Кошелева, 1955 г.р., ушиб голеностопа
  2. Валентина Платонова, 1947 г.р., перелом позвоночника
  3. Ирина Кононова, 1967 г.р., ушиб голени
  4. Инна Шапкина, 1955 г.р., повреждение связок левой ступни 
  5. Марина Панихидина, 1961 г.р., ушиб грудной клетки, закрытый перелом ребер 

1 сентября 2018, 08:00

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