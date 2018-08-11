В США потерпел крушение угнанный пассажирский самолет

В аэропорту Сиэтла сотрудник авиакомпании угнал самолет. Через 15 минут после взлета судно потерпело крушение, передает NBC.
Как сообщила авиакомпания Alaska Airlines, которой принадлежал лайнер, на борту не было пассажиров. Полиция уже сделала заявление, что угон самолета не связан с терроризмом. Все детали произошедшего устанавливаются. Выжил ли угонщик – неизвестно.
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